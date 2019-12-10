Компания Yulim Global – производитель спортивной одежды

© Yulim Global

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Yulim Global (유림글로벌), которая специализируется на спортивной одежде. У микрофона – президент компании госпожа Ким Ги Хе.





Yulim Global - малая компания, которая с 2013 года занимается разработкой, производством и продажей купальников рашгард, костюмаов для йоги и другой спортивной одежды. На внутреннем рынке с 2013 года наши купальники рашгард были встречены очень хорошо. В 2016 году мы представили костюмы для йоги. В названии компании слог yu означает широко и много, lim – лес, а в общем в Yulim Global заложена мечта стать мировой компанией.





Yulim Global занимается производством различной спортивной одежды. До сих пор она разработала 56 видов рашгард, 116 моделей купальников и 44 вида одежды для йоги. От других профильных компаний Yulim Global отличается началом своей деятельности.





В течение 20 лет я работала в сфере детского образования. В 2009 году всё собранное за эти годы я передала государству и открыла Центр помощи пожилым людям в Пхёнчхане провинции Канвондо. В 2013 году открыла дом престарелых. Занимаясь пожилыми людьми, я стала больше внимания уделять вопросу здоровья, что и послужило толчком к открытию бизнеса в сфере спортивной одежды.





Госпожа Ким Ги Хе имеет богатый опыт работы в сфере детского образования. Кроме того, она управляет несколькими некоммерческими социальными учреждениями, помогая пожилым людям. Работая в этой сфере, она задумывалась над различными способами повышения уровня здоровья и счастья пожилых. Естественным образом она обратила внимание на спорт, постепенно решив заняться производством спортивной одежды. На соответствующем рынке очень много различных товаров для молодых, но вот люди в возрасте в этом плане немного обделены. Поэтому госпожа Ким Ги Хе решила создать такую одежду, которая будет удобна для всех, независимо от возраста. Её первой разработкой стал рашгард – это комплект, состоящий из компрессионной футболки, плотно облегающей и поддерживающей верхнюю часть тела. Рашгард очень распространён среди любителей водного спорта, а также среди тех, кто занимается в залах и другим активным спортом. Такие футболки защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и различных повреждений. На момент начала работы Yulim Global рашгард был в Корее в новинку. Но уже с 2015 года этот вид одежды вошёл в моду. Месячные продажи компании достигали 100 тыс. долларов. На волне такого успеха в 2016 году была представлена одежда для занятий йогой. И тут компанию ждал успех. Его причина в том, что с самого начала за основу была взята концепция создания одежды для всех возрастов и самых разных комплекций людей. Ведь на рынке в основном представлена одежда для стройных и молодых. Но Yulim Global всегда думает над тем, как обеспечить комфорт для всех.





© Yulim Global

При использовании дешёвого материала невозможно обеспечить высокое качество. Поэтому мы с самого начала только с хорошим сырьём. В вопросе дизайна внимание уделяется комфорту и удобству. Наша продукция подходит всем, в том числе и полным людям. При стрике она не растягивается. Наверное, поэтому клиенты из уст в уста передают положительные отзывы.





Yulim Global - небольшая компания. Но материал применяется самый лучший. Комфортные ощущения, отличная поддержка тела, сохранение линий тела это те моменты, которые обеспечивают конкурентоспособность бренда. Спортивная одежда удобна не только в спорте, но и в обычной жизни. С 2017 года 22 модели одежды Yulim Global были удостоены наград Сеульского агентства по развитию бизнеса. Сегодня продукция компании получила признание и за рубежом.





В 2016 году мы начали экспорт одежды рашгард в Японию. Недавно начали поставку одежды для йоги. Образцы отправлены также в Сингапур, Канаду и США. Я хочу выйти на американский рынок. Ведётся работа по увеличению размера образцов для покупателя в Детройте. Ведь американцы обычно больше, азиатов. На базе Детройта мы будем работать над расширением поставок в США, до Нью-Йорка.





С 2016 года руководство Yulim Global активно расширяет партнёрские связи, посетив уже 14 стран. Большой интерес к продукции компании проявляют в Индии. С самого начала работы YULIM GLOBAL стремилась охватить самые разные возрастные категории клиентов и вот теперь идёт работа по охвату мирового рынка.