Состояние южнокорейской экспортной отрасли

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В последнее время экономика РК столкнулась с такими отрицательными факторами как торговый конфликт США и Китая, ухудшение условий на рынке полупроводников, японские ограничительные меры. В этой связи уже около года южнокорейский экспорт снижается. Между тем, объём южнокорейской внешней торговли третий год подряд может достичь отметки в 1 трлн долларов. Мы поговорим на эту тему с директором Института глобальной экономики господином Ким Дэ Хо.





В этом году Корея испытала спад экспорта и импорта. Если говорить более подробно, то в 2019 году объём экспорта снизился на 10,2% в годовом исчислении. Такое значительное снижение фиксируется впервые после валютного кризиса. Уменьшился и импорт. В платёжном балансе сохраняется профицит, но и он немного снизился.





Южнокорейский экспорт с декабря прошлого года сокращается 12 месяцев подряд. Это самое длительное сокращение после периода с января 2015 по июль 2016 года. Есть опасения, что по итогам года размер спада впервые с 2009 года превысит 10%. В чём же причина такой ситуации?





Первое - это снижение цен на полупроводники. На самом деле, их поставки за рубеж значительно выросли. Но из-за снижения цены сумма экспорта уменьшилась. Изначально данный сектор нестабильный, сохраняя резкие перепады в рамках десятилетних периодов. Самый сильный спад фиксировался с конца 2018 года по первую половину 2019 года. Тогда наблюдалось сильное влияние увеличения Китаем производства полупроводников. Но есть признаки, указывающие на возможность некоторого восстановления показателей отечественной профильной отрасли. В целом резкое ослабление экспорта данного товара связано с сильной зависимостью Республики Корея от рынков Китая и США. Из-за торгового конфликта в обеих странах сократился объём внешней торговли, который и сказался на снижении южнокорейского экспорта.





Со спадом экспорта столкнулась не только Республика Корея. Торговый конфликт США и Китая сказался на всём мировом рынке. Из десяти крупнейших стран-экспортёров только Китай не испытал сокращения экспорта. В Республике Корея эта проблема оказалась наиболее отчётливой, что связано с отраслью полупроводников. Стоимость динамической оперативной памяти DRAM снизилась за год на 49%. Однако, несмотря на ряд отрицательных моментов, по итогам года, возможно, удастся достичь объёма внешней торговли в 1 трлн долларов.





Общий объём внешней торговли практически достиг 1 трлн долларов. Но достижение такого показателя является крайне сложной задачей в нынешних условиях мирового рынка. В целом рост отечественной экономики замедляется, экспорт и импорт снижаются. Распространяется концепция протекционизма в торговле. Наш экспорт во многом зависит от поставок в Китай производственного сырья, из которого местные производители создают готовую продукцию, идущую на американский рынок. Но из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином наши поставки в Китай снизились. Однако достижение общего объёма внешней торговли в 1 трлн долларов говорит о том, что наша экономика может работать, не полагаясь на китайский рынок. Кроме того, помехой не стали ограничительные меры Японии. То есть наш потенциал всё ещё высок.





С января по ноябрь этого года накопленный объём южнокорейского экспорта составил 496 млрд 900 млн долларов, а импорта - 459 млрд 600 млн долларов. То есть, объём товарооборота составил 956 млрд 500 млн долларов. Если прибавить данные за декабрь, то отметка превысит 1 трлн долларов. Это стало возможным, несмотря на множество отрицательных факторов, как внешних, так и внутренних. Стоит отметить, что благодаря расширению рынков сбыта, доля поставок в страны, подпадающие под «новую южную политику» Сеула, превысила 20% от общего объёма экспорта. Помимо этого, в Корейской ассоциации внешней торговли полагают, что в следующем году экспорт вырастет на 3,3% в годовом исчислении, составив 561 млрд долларов. Импорт, как ожидается, вырастет на 3,2%, составив 522 млрд долларов. Вместе с тем, распространение технологий связи пятого поколения станет фактором восстановления цен на полупроводники. Безусловно, опасения также присутствуют.





Сегодня наибольшие опасения вызывает автомобильная отрасль. Президент США Дональд Трамп хочет подвести импортёров южнокорейских автомобилей из Европы и Японии под статью 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Данный закон предусматривает возможность применения пошлин в целях защиты отечественной промышленности. Конечно, со стороны Сеула не наблюдается нарушений принципов честной торговли. Кроме того, в рамках соглашения о свободной торговле Сеул и Вашингтон договорились не облагать пошлинами южнокорейские автомобили. Поэтому наша профильная отрасль может избежать тарифного давления со стороны США. Но Трамп проявляет жёсткую решимость защитить американский автопром. В течение года эта тема может создавать некоторые проблемы.





К настоящему моменту в США не принято окончательного решения по пошлинам на импортные автомобили и запчасти. Но этот момент можно рассматривать в качестве бомбы замедленного действия. Конечно среди факторов, вызывающих беспокойство, сохраняется усиление протекционизма в мировой торговле. Но если отечественные экспортёры, как и в этом году, продолжат наращивание объёмов поставок и расширение рынков сбыта, то экспорт сохранит свою роль в качестве ведущей движущей силы экономики.