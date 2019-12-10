Черные деньги (블랙머니)





Фильм «Черные деньги» (корейское название (블랙머니) - один из самых ожидаемых фильмов 2019 года, поскольку снят по реальной истории попытки махинации государственного масштаба по приватизации корейского банка. К прокурору попадают документы, доказывающие причастность недавно покончившего с собой подозреваемого к махинации с занижением стоимости и попытке за бесценок продать один из крупнейших банков страны в руки таинственных иностранцев за копейки…