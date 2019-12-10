LG Chem и SK Innovation попали в список объектов субсидий китайских властей

Китай открыл свой рынок батарей в связи с нехваткой поставок данной продукции и застоем рынка электромобилей. В последнее время мировые автопроизводители наращивают конкуренцию в сфере электромобилей, которые называют двигателями будущего роста отрасли в целом. Между тем, их главным компонентом являются батареи. Таким образом, по сути, борьба в сфере батарей более интенсивная, чем на рынке электромобилей. Тут главными конкурентами на мировом рынке являются РК, Китай и Япония. В настоящий момент складывается ситуация, в которой лидерами выступают Китай и Япония. РК в позиции догоняющего. Южнокорейские производители гордятся высоким качеством своей продукции. Однако преимущество китайских конкурентов состоит в огромном рынке и масштабной поддержке правительства. Япония также имеет большой рынок, высокий технологический потенциал и преимущества, связанные с уже завоёванными позициями.





В авангарде южнокорейских производителей батарей три компании - Samsung SDI, LG Chemical и SK Innovation. В последнее время они активно расширяют свои позиции на мировом рынке. LG Chemical недавно заключила с одним из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile договор об открытии совместной компании по производству батарей. SK Innovation заключила контракт с Volkswagen по поставкам батарей для новой модели автомобилей ID.3. Samsung SDI и BMW заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по аккумуляторным элементам пятого поколения. Сумма проекта составляет 2 млрд 900 млн долларов. Батареи этих южнокорейских производителей сегодня поставляются практически всем мировым автопроизводителям. По состоянию на сентябрь они вошли в десятку крупнейших поставщиков батарей на мировом рынке.





На глобальном рынке электрокаров лидером является Китай, который продал в прошлом году 21 млн машин. Это 60% от общего мирового показателя. Такие показатели говорят о больших размерах местного рынка батарей. В 2016 году китайские власти исключили из списка субсидируемых проектов все электромобили, в которых установлены батареи иностранного производства. Таким образом, автомобильные компании, работающие на китайском рынке, были вынуждены использовать батареи местного производства из-за возросшей стоимости импортных аналогов. Благодаря такой поддержке властей, местная профильная компания CATL достигла большого роста в короткие сроки. Сегодня на неё приходится более 60% рынка КНР. Она стала лидером и на мировом рынке. На этом фоне Пекин впервые за три года открыл внутренний рынок батарей. Это говорит о понимании ограниченности возможностей CATL, которая слабее многих иностранных компаний по ценам и качеству продукции. Кроме того, своё влияние оказала и нехватка поставок батарей.



