Рассказ «Вороны» писателя Ли Тхэ Чжуна

ⓒ Getty Images Bank

Рассказ писателя Ли Тхэ Чжуна «Вороны» был опубликован в 1936 году в журнале «Чогван». Главные герои произведения – бедный писатель и смертельно больная туберкулёзом женщина. Действие происходит в дачном посёлке, куда герой приехал пожить зимой от финансовой безысходности. В этом месте герои размышляют об одиночестве и смерти.









- В этих местах вороны стали моими друзьями, - смехом он попытался сгладить зловещий тон этих слов.

- Как они могут быть друзьями! Мне здесь всё нравится, кроме этих птиц. Они как будто всё время напоминают мне, что нельзя забывать о смерти. Словно гнусные, замаскированные злоумышленники, они преследуют меня до самых мурашек. Кажется, что если я умру, то птицы сразу же подлетят к моему телу и будут подстерегать…





“여기 나와선 까마귀가 내 친굽니다”

그는 억지로 그 불길스러운 소리를 웃음으로 덮어버리려 했다.

“선생님은 친구라구꺼정!

전 이 동네가 모두 좋은데 저게 싫어요.

죽음을 잊어버리면 안되다구 자꾸 깨우쳐주는 것 같아요“

무슨 음모를 가지구 복면하구 내 뒤를 쫒아다니는

무슨 음흉한 사내같이 소름이 끼쳐요.

아마 내가 죽으면 저 새가 덥석 날아와 앞을 설 것만 같이...”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Последняя сцена производит на читателя глубокое впечатление – белый снег, чёрный катафалк, карканье ворон… Произведение было написано в 1930-е годы, когда в колониальной стране как никогда ощущались сильнейшие противоречия. Писатель красиво оформил состояние своих героев – бедность мужчины, болезнь женщины, недосягаемые эмоции и любовь. И эта красота является отражением парадоксальной трагичности, опустившейся на жизнь тех времён.









Сердце мужчины дрогнуло. Взглянув в сторону своего дома, он увидел три или четыре вороны, которые сидели на верхушке пихты и наблюдали за происходящим.

- Скончалась женщина, которая всегда приходила в нашу беседку, - сказал смотритель и медленно снял шляпу, обратившись лицом к катафалку.

В тот вечер вороны не издавали никаких других звуков, кроме привычных негромких криков, которые время от времени сменялись на бесконечное, протяжное «каррр».





그는 가슴이 섬뜩하였다.

별장 쪽을 올려다보니 전나무 꼭대기에서는

진작부터 서너 마리의 까마귀가

이 광경을 내려다보며 쭈그리고 앉아 있었다.





“우리 정자로 늘 오던 색시가 갔답니다”

정자지기가 나타나더니 가까이 와 일러주었다.

그는 고요히 영구차를 향하여 모자를 벗었다.





까마귀들은 이날 저녁에도 별다른 소리는 없이

그저 까악까악거리가다

이따금씩 까르르하고 ‘가’(GA) 아래 R이 한없이 붙은 발음을 내곤 하였다.







Писатель Ли Тхэ Чжун (1904-??) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Его дебют состоялся в 1925 году, когда в журнале «Чосон мундан» был опубликован рассказ «О Моннё». Ли Тхэ Чжун был членом «Общества девяти писателей», занимал пост вице-председателя Ассоциации литераторов Чосона.