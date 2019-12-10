Певец Crush возвращается с новым альбомом

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# Новости шоу-бизнеса l 2019-12-11
5 декабря вышел в свет второй альбом певца Crush под названием «From Midnight To Sunrise». Певец представил новые произведения через пять с половиной лет после выхода первого альбома «Crush On You». Новый альбом готовился в течение трёх лет под продюсированием самого Crush. Альбом получился, можно сказать, уникальным, в полной мере отражающим музыкальный стиль Crush.
Между тем, 4 декабря агентство, в котором состоит Кан Даниэль сообщило, что выступления певца отменены. В агентстве Кан Даниэля сообщили, что данное решение обусловлено мнением самого певца. Они попросили подождать, пока артист восстановит здоровье и вернётся на сцену в лучшем состоянии. О подробностях мы расскажем вам в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».
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