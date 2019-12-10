Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2020-й финансовый год 

10 декабря, в последний день очередной сессии Национального собрания РК, утверждён государственный бюджет на 2020-й финансовый год. Его объём составляет 512 трлн 300 млрд вон или 430 млрд 300 млн долларов. Правительство предлагало бюджет на сумму 513,5 трлн вон, но правящая Демократическая партия Тобуро предложила сократить его после консультаций с четырьмя оппозиционными партиями. Перед решающим голосованием лидеры парламентских фракций правящей и оппозиционных партий достигли договорённости по проекту бюджета в ходе консультаций с участием спикера парламента Мун Хи Сана. В голосовании участвовали 162 депутата, 156 из них высказались в поддержку бюджетного законопроекта, трое голосовали против и трое воздержались.





Бюджет на 2020-й год увеличится на 9,1% по сравнению с 2019-м годом. Расходы на здравоохранение и социальное обеспечение увеличены на 14% по сравнению с нынешним годом, составив 82,5 трлн вон или 69 млрд 100 млн долларов. Планируется, что ежемесячная надбавка к базовой пенсии для пожилых граждан, не входящих в 60% населения с низкими доходами, составит 300 тыс. вон или примерно 250 долларов. Бюджет на национальную оборону увеличился на 7,4%, составив 41 млрд 872 млн долларов. 13 декабря правительство проведёт внеочередное заседание кабинета министров, на котором будет окончательно объявлено о бюджете на следующий год. Правительство намерено оказать своевременную поддержку оживлению национальной экономики. Для этого 70% бюджета планируется израсходовать в первой половине следующего года.





В декабре правящая Демократическая партия Тобуро созывает внеочередную парламентскую сессию, чтобы принять ряд законопроектов, которые входят в категорию объектов ускоренного рассмотрения. Речь идёт о проектах поправок в закон о выборах должностных лиц, в закон о деятельности прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс. В частности, проекты поправок в закон о деятельности прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс предусматривают создание особого следственного органа по вопросам коррупции с участием высокопоставленных чиновников. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея выступает против принятия упомянутых проектов.