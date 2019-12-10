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LG Chem и SK Innovation попали в список объектов субсидий китайских властей
2019-12-10
#Мелодии Кореи l 2019-12-11
Среди корейских деятелей искусства есть писатели и музыканты, которые прославились благодаря тому, что в их жизни была счастливая или, наоборот, безответная любовь к женщине. В нашем выпуске вы сможете послушать о жизни таких людей и узнать, как однажды связь с женщиной судьбоносно повлияла на их творчество.
Выпуск 443. Музы корейских певцов и писателей
* Песня «Хынтхарён» – Ан Сук Сон (вокал)
* Песня «Воспоминания» – Ансамбль «Пхури»
* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбу», в котором Нольбу идёт ловить ласточку – Пак Нок Чу (вокал)
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2019-12-10
2019-12-10
2019-12-09