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Музы корейских певцов и писателей

#Мелодии Кореи l 2019-12-11

Мелодии Кореи


Среди корейских деятелей искусства есть писатели и музыканты, которые прославились благодаря тому, что в их жизни была счастливая или, наоборот, безответная любовь к женщине. В нашем выпуске вы сможете послушать о жизни таких людей и узнать, как однажды связь с женщиной судьбоносно повлияла на их творчество. 


Выпуск 443. Музы корейских певцов и писателей

* Песня «Хынтхарён» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Воспоминания» – Ансамбль «Пхури»

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбу», в котором Нольбу идёт ловить ласточку – Пак Нок Чу (вокал)

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