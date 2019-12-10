



Среди корейских деятелей искусства есть писатели и музыканты, которые прославились благодаря тому, что в их жизни была счастливая или, наоборот, безответная любовь к женщине. В нашем выпуске вы сможете послушать о жизни таких людей и узнать, как однажды связь с женщиной судьбоносно повлияла на их творчество.





Выпуск 443. Музы корейских певцов и писателей

* Песня «Хынтхарён» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Воспоминания» – Ансамбль «Пхури»

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбу», в котором Нольбу идёт ловить ласточку – Пак Нок Чу (вокал)