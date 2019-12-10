Глава 21. Чхо Ён и монастырь Манхэса

Ким Чжон стал 49-ым королём Силла. При его правлении нигде – ни в столице, ни в самой дальней деревне не было хижин. Песни и музыка всегда звучали там, где жили люди. Не было никаких стихийных бедствий. Однажды король, возвращаясь со свитой во дворец после прогулки в некую бухту на Восточном море, сбился в тумане с пути. Король с дурным предчувствием спросил у придворного астролога: «Что-то мне не нравится. Можешь мне рассказать, с чем связан этот туман?» Астролог ответил: «Это проделки дракона Восточного моря. Вам необходимо сделать что-то радостное для дракона».

Король в тот же день велел возвести храм, посвящённый дракону. Как только король дал приказ, туман и облака рассеялись. Он назвал бухту «Кэунпхо», что переводится как «Бухта рассеявшихся облаков».

Тогда перед государем появились дракон и его семь сыновей. Они играли музыку и танцевали в честь короля. Дракон отправил одного из сыновей королю, чтобы он помог в управлении страной. Его звали Чхо Ён.

Обрадованный король пожаловал ему высокий чин «Кыпкан», и женил Чхо Ёна на такой красивой девушке, что многие были очарованы её красотой. Дух лихорадки «ёксин» был одним из них. Он влюбился в неё, и, обернувшись человеком, тайно приходил к ней ночью. Чхо Ён, обнаружив это, не разгневался, а просто спел песню. Услышав песню Чхо Ёна, дух вернулся в свой прежний облик. Встав на колени, дух сказал: «Я совершил большую ошибку. Но вы не поддались искушению убить меня! Я потрясён вами, и уважаю вас. Больше я не буду входить в ворота, на которых будет висеть ваше изображение».

После этого люди висели изображение Чхо Ёна на воротах, чтобы изгнать злого духа и пригласить доброго духа в свой дом.

Храм, посвящённый дракону, позже получил название «Манхэса». С того времени король Хон Ган стал видеть дух Богов. К примеру, когда он посетил «Пхосокчон», расположенный у подножья горы Намсан в городе Кёнчжу, перед ним танцевал Бог Намсан. Однако его видел только король. Чтобы показать танцы Бога, сам король исполнил танцы. Эти танцы имели название «Омусансим», поскольку имя танцевавшего Бога было «Сансим».