Свежий релиз бойз-группы 'EXO’





В рамках рубрики «Новые альбомы» последнего месяца текущего года мы представили вниманию наших уважаемых радиослушателей песни из очередного регулярного альбома бойз-группы ‘EXO’. В ноябре 2019 года группа выпустила шестой по счёту регулярный альбом, который привлёк большое внимание и интерес меломанов и музыкальных критиков как в Корее, так и её пределами. Свежий диск получил отличные отзывы многих слушателей и оправдал надежды старых поклонников группы. А открыл нашу рубрику главный трек новой пластинки - песня под названием ‘Obsession' или «Наваждение» в исполнении группы ‘EXO’. Затем мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей другой трек из свежего диска бойз-группы ‘EXO’ – песню под названием ‘Trouble'. Далее на наших волнах прозвучала R&B песня под названием «День за днем» в исполнении группы ‘EXO’. В тексте песни рассказана печаль и тоска по любимой, которая ушла от молодого человека. Кроме того, в рамках нашей программы прозвучала песня «Танец» из того же диска исполнителей, которая вполне достойна внимания слушателей. Ну, а в завершение рубрики «Новые альбомы» декабря в нашем эфире прозвучал ещё один трек из свежего диска бойз-группы ‘EXO’ - песня 'Ya Ya Ya', в которой звучит фрагмент песни ‘You're The One', оригинал которой принадлежит американскому женскому трио 'SWV'.





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