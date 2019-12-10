Со следующего года в Netflix появятся больше корейских сериалов

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21 ноября стало известно, что компания Studio Dragon заключила долгосрочный контракт с Netflix. Начиная с 2020 года в течение трех лет Studio Dgraon будет производить контенты под брендом Netflix Original. Директор по контенту Netflix Тед Сарандос сказал, что партнерство с CJ EnM и Studio Dragon отражает доверие и надежды относительно корейских сериалов. Между тем многие артисты, музыкальные критики и фанаты критикуют решение Национальной академии искусства и науки звукозаписи(NARAS) не включать группу BTS в список номинантов на музыкальную премию Грэмми. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».