Совбез ООН призвал КНДР отказаться от провокаций 

Вашингтон выступил инициатором внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по северокорейской ядерной проблеме. Сам факт проведения такого заседания представляет собой решительный шаг. С начала этого года США придерживались умеренной позиции в отношении северокорейских провокаций, не предпринимали серьёзных мер в рамках санкций. С приближением окончания срока для завершения переговоров по денуклеаризации, назначенного Пхеньяном на конец этого года, он усиливает интенсивность провокаций.





7 декабря на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни состоялась какое-то «важое испытание». Позже стало известно, что прошло испытание жидкотопливного ракетного двигателя. Таким образом КНДР демонстрирует готовность провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Между тем, резолюции Совбеза ООН запрещают Пхеньяну проводить запуски баллистических ракет любых модификаций. США уже выступили с предупреждением в адрес Пхеньяна. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп не исключил возможности применения военной силы, заявив, что КНДР «может потерять всё». В ответ на это северокорейская сторона также заявила о готовности перейти к жёсткой линии.





На прошедшем заседании Вашингтон настоятельно призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Постпред США при ООН Келли Крафт подчеркнула, что Север должен принять сложное, но смелое решение. Она напомнила о готовности американской стороны «проявить гибкость» и действовать в соответствии с сингапурскими договорённостями о параллельном и одновременном принятии конкретных мер для разрешения ядерной проблемы. Тем самым США подтвердили свою прежнюю позицию о полной денуклеаризации, построении новых отношений между США и КНДР и установлении стабильного мирного режима на Корейском полуострове. Заседание завершилось без каких-либо конкретных результатов в виде резолюции или официального заявления. Накануне заседания спецпредставитель Белого дома по вопросам КНДР Стивен Бигэн встретился с представителями стран-членов Совбеза ООН, что было расценено как попытка заручиться их поддержкой в решении северокорейского вопроса. В целом можно сказать, что созыв внеочередного заседания Совбеза ООН по северокорейской ядерной проблеме по инициативе США представляет собой ступень в процессе укрепления взаимодействия внутри ООН. Проведение заседания подтвердило готовность ООН принять совместные меры в случае, если КНДР пересечёт «красную линию».