Напряжённость в отношениях между США и КНДР

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Северная Корея и США вновь вступили в ожесточённые словесные баталии после того, как 8 декабря Север объявил о проведении «очень важного испытания» на спутниковом полигоне Сохэ. Дональд Трамп сказал, что северокорейский лидер Ким Чон Ын может потерять всё, если предпримет враждебные действия против США. В ответ 9 декабря председатель Комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль выступил с заявлением, подчеркнув, что американский лидер многого не знает о Северной Корее, и что на самом деле Северу нечего терять. Ситуацию комментирует господин О Гён Соп, научный сотрудник Института проблем национального воссоединения.