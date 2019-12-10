Сближаясь с Севером: Система отопления в КНДР

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В провинции Янгандо в северной части КНДР на границе с Китаем морозная погода сохраняется на протяжении всего зимнего периода. Порой там снежный покров доходит до пояса, и становится трудно передвигаться. Одним словом, для Севера характерна морозная зима. Сегодня мы поговорим о том, как жители КНДР поддерживают тепло в своих домах зимой, более холодной и длинной, чем на Юге. А поможет нам в этом профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.