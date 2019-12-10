РК поэтапно присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Правительство РК решило постепенно присоединиться к возглавляемой США коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе с целью защиты южнокорейских граждан и судов, а также содействию международным усилиям по обеспечению безопасности на море. Официальное название коалиции - «Международная структура безопасности на море» (IMSC). Её главная цель - сопровождать торговые суда через Ормузский пролив, стратегическую водную артерию, через которую проходит около 20 процентов всей поставляемой на мировой рынок нефти. США требуют от своих союзников активного участия в данной инициативе. К побережью пролива имеют выход Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты – крупнейшие поставщики нефти в регионе. 70% ввозимой в РК ближневосточной нефти проходит через Ормузский пролив.





Причиной создания коалиции стали случаи нападения на нефтяные танкеры. США указали на причастность Ирана к этим инцидентам. За нарастанием напряжения ситуации в Ормузском проливе стоят противоречия двух стран. В мае 2018 года американская сторона в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки с Ираном, объяснив это тем, что Тегеран якобы продолжал тайные разработки ядерного оружия. В ноябре того года Вашингтон возобновил санкционное давление на Иран, наложив ограничения на поставки иранской нефти на мировой рынок. Иранские власти ответили угрозами о возможности закрытия пролива. Тегеран не пошёл на этот шаг, однако произошёл ряд нападений на танкеры.





В настоящий момент к коалиции присоединились шесть стран, в числе которых Австралия, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Япония официально не присоединилась к инициативе, решив отдельно отправить военный корабль. Франция и Германия прилагают усилия для сохранения диалога. Многие страны не желают идти на конфликт с Ираном, который является одним из крупнейших производителей нефти в мире. В том же положении и РК, которая является союзником США и импортёром иранской нефти. Кроме того, корейские компании работают на иранском строительном рынке, осуществляя также поставки различных товаров. Поэтому присоединение Сеула к коалиции является сложным вопросом. В итоге южнокорейские власти учли все факторы, приняв решение присоединиться к инициативе США, но поэтапно и ограниченно.



