Скончался экс-председатель группы Daewoo Ким У Чжун

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9 декабря на 84-м году жизни скончался бывший председатель группы компаний Daewoo Ким У Чжун. Именно он вывел Daewoo на второе место среди отечественных предприятий, став легендой международного бизнеса.

Ким У Чжун родился в 1936 году в городе Тэгу. Его отец был похищен и увезён на Север, после чего семья жила тяжело. Тем не менее, Ким У Чжун получил престижное образование, окончив известные тогда школы средней и высшей ступеней Кёнги, а также экономический факультет университета Ёнсе.

После окончания университета начинающий предприниматель поступил на работу в текстильную компанию, однако в возрасте 30 лет решил основать собственную компанию Daewoo Industries с капиталом 5 млн вон и пятью сотрудниками. В то время как основные отечественные компании, такие как Samsung и Hyundai, делали ставку на производство и строительство, Daewoo Industries уделяла внимание торговле. Уже в первый год работы компания поставила свою продукцию в Сингапур на сумму 580 тыс. долларов. Далее последовал экспорт в Индонезию и США. В 1969 году Daewoo Industries первой среди южнокорейских компаний открыла филиал за рубежом – в австралийском Сиднее. В 1975 году компания стала крупнейшим торговым агентом для отечественного среднего и малого бизнеса, открыв прямой путь к экспорту.

Позже деятельность Daewoo Industries расширилась до строительства, электроники, судостроения и автомобильной промышленности. В 45 лет Ким У Чжун возглавил группу компаний Daewoo. К тому времени концерн занимал второе место среди отечественных предприятий. Активный рост компании был возможен благодаря правильно подобранным стратегиям Ким У Чжуна. Именно он сыграл важную роль в выходе южнокорейских компаний на зарубежный рынок. В 1998 году, незадолго до ликвидации концерна, на его долю приходилось 14% отечественного экспорта.

Судьбоносным для концерна оказался азиатский финансовый кризис 1998 года. Из-за неправильно выбранной политики и финансовых просчётов концерн был ликвидирован. После распада компании Ким У Чжун жил во Вьетнаме и участвовал в международных программах по подготовке молодых предпринимателей.