Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2020-й год

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10 декабря, в последний день очередной сессии Национального собрания, утверждён бюджет на 2020-й финансовый год. Его объём составляет 512 трлн 300 млрд вон или 430 млрд 300 млн долларов. Правительство предлагало бюджет на сумму 513,5 трлн вон, но правящая Демократическая партия Тобуро предложила сократить его после консультаций с четырьмя оппозиционными партиями. Перед решающим голосованием лидеры парламентских фракций правящей и оппозиционных партий достигли договорённости по проекту бюджета в ходе консультаций с участием спикера парламента Мун Хи Сана. В голосовании участвовали 162 депутата, 156 из них высказались в поддержку бюджетного законопроекта, трое голосовали против, трое воздержались. Большинство представителей партий Свободная Корея и Справедливого будущего не присутствовали на заседании.

Бюджет на 2020-й год увеличится на 9,1% по сравнению с 2019-м годом. Расходы на здравоохранение и социальное обеспечение увеличены на 14%, составив 82,5 трлн вон или 69 млрд 100 млн долларов. Планируется, что ежемесячная надбавка к базовой пенсии для пожилых граждан, входящих в 40% населения с низкими доходами, составит 300 тыс. вон или примерно 250 долларов. Бюджет на социальную сферу вырастет на 18% и составит 19 млрд 295 млн долларов. Расходы на национальную оборону увеличились на 7,4%, составив 41 млрд 872 млн долларов. Правительство намерено оказать своевременную поддержку оживлению национальной экономики. Для этого 70% бюджета планируется израсходовать в первой половине следующего года.

В декабре правящая Демократическая партия Тобуро созывает внеочередную парламентскую сессию, чтобы принять ряд законопроектов, которые входят в категорию объектов ускоренного рассмотрения. Это проекты поправок в закон о выборах должностных лиц, в закон о деятельности прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс. В частности, проекты поправок в закон о деятельности прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс предусматривают создание особого следственного органа по вопросам коррупции с участием высокопоставленных чиновников. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея выступает против принятия упомянутых законопроектов. С учётом того, что бюджет на следующий год был принят без участия этой партии, можно предположить, что во время внеочередной сессии возникнет сильнейшее межпартийное противостояние.