СБ ООН провёл заседание по северокорейскому вопросу

ⓒYONHAP News

11 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Инициатором его созыва выступил Вашингтон, который предупредил Пхеньян о неприемлемости повторных провокаций и потребовал вернуться к переговорам. Сам факт проведения этого заседания указывает на озабоченность США последними действиями Севера.

Напомним, что 7 декабря на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни состоялось «крайне важное испытание». Позже стало известно, что прошло испытание жидкотопливного ракетного двигателя. Таким образом Пхеньян демонстрирует готовность к стратегическим провокациям с использованием межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп не исключил возможности применения военной силы, заявив, что КНДР «может потерять всё». В ответ северокорейская сторона также заявила о готовности перейти к жёсткой линии, Лидер страны Ким Чон Ын в своих выступлениях также ссылался на некий «новый путь» и перемены в противостоянии между США и КНДР.

На прошедшем заседании Вашингтон настоятельно призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Постпред США при ООН Келли Крафт подчеркнула, что Север должен принять сложное, но смелое решение. Она напомнила о готовности американской стороны «проявить гибкость» и действовать в соответствии с сингапурскими договорённостями о параллельном и одновременном принятии конкретных мер для разрешения ядерной проблемы. Тем самым США подтвердили свою прежнюю позицию о полной денуклеаризации, построении новых отношений между США и КНДР и установлении стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

Великобритания, Франция и другие европейские страны всецело поддержали позицию США, тогда как Китай и Россия выступили за ослабление санкций против Севера, не упомянув о возможных провокациях Пхеньяна. Заседание завершилось без каких-либо конкретных результатов в виде резолюции или официального заявления.