В РК увеличилась занятость

За период с января по ноябрь этого года численность занятого населения РК возросла на 281 тыс. человек в годовом исчислении. Трактовать этот рост можно по-разному. Цифры, несомненно, положительные, но внутренняя структура показателя содержит немало поводов для беспокойства. Не радужны и прогнозы на будущее. Рост численности занятого населения более чем в три раза превышает прошлогодний показатель. Это выше поставленных ранее целей правительства, однако нынешний подъём во многом объясняется слабостью прошлогодних показателей. Так, за аналогичный период 2018 года рост составил лишь 97 тыс. человек. В 2017 году он составлял 316 тыс. человек. Увеличение численности занятых в этом году обеспечено во многом за счёт граждан в возрасте старше 60 лет, а также финансовых субсидий правительства.





В наиболее экономически активной возрастной группе от 30 до 49 лет показатель напротив снизился. Среди людей от 40 до 49 лет снижение уровня занятости превысило сокращение общей численности представителей этой группы. Такая ситуация говорит о снижении общей экономической активности в стране и темпов создания новых рабочих мест. Таким образом, сегодня сложно гарантировать постоянный рост занятости без субсидирования со стороны правительства. Положительный рост количества рабочих мест фиксируется с августа. Это хороший показатель в сравнении с другими членами ОЭСР. В третьем квартале уровень безработицы в РК составил 3,5%, и РК занимает по этому показателю шестое место среди стран-членов организации.





Большой проблемой является сокращение населения в возрасте от 15 до 64 лет. По данным Национального статистического управления, в следующем году численность работоспособного населения сократится на 231 тыс. человек. Такой спад в четыре раза больше, чем в этом году. Эта ситуация приведёт к замедлению темпов роста уровня занятости. Институт экономических исследований группы Hyundai прогнозирует, что в следующем году численность занятого населения возрастёт на 200 тыс. человек. Снижение роста может быть связано с высокой нынешней отметкой, а также тенденцией к сокращению занятости в строительной и производственной сферах. Правительство также готовит превентивные меры в связи с прогнозами о том, что резкое сокращение трудоспособного населения в следующем году окажет отрицательное влияние на стабилизацию рынка труда. Так, статья бюджета на следующий год по созданию рабочих мест увеличена на 41% до 2,5 млрд долларов.



