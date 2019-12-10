Давай дерзай! (9) 의리가 있어

Фраза недели

의리가 있어

[Ырига иссо]

Справедливый





Грамматика

의리 – существительное, которое переводится как «справедливость, лояльность, преданность». Сюда добавляется окончание основного падежа -가. Далее идет глагол 있다 «присутствовать, существовать» в разговорном стиле речи 있어. Все вместе получается 의리가 있어 «есть справедливость» или как в нашем вариенте «справедливый».





- 저 가수, 비가 오는 와중에서 끝까지 공연했데. 의리가 있어.

- Этот певец, не смотря на дождь исполнил все песни. Справедливый.





- 저 친구는 비밀을 끝까지 지켜줘. 의리가 있어.

- Этот друг хранит тайны. Справедливый.





- 저분은 상황이 안 좋은데도 끝까지 옆에서 도와주더라. 의리가 있어.

- Не смотря на ухудшенную обстановку, он до конца помогал. Справедливый.



