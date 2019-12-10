Давай дерзай! (10) 먼저 가

Фраза недели

먼저 가

[Мончжо га]

Ты иди





Грамматика

먼저 – существительное, которое переводится как «прежде, сначала». 가 – форма повелительного наклонения, разговорной речи от глагола 가다 «идти». 먼저 가 переводится как «иди первый» или «ты иди».





- 나 아직 일이 덜 끝났어, 먼저 가.

- У меня еще работа осталась. Ты иди.





- 여기 너무 무서워. 먼저 가, 따라갈게.

- Здесь так страшно. Ты иди, я за тобой.





- 문이 좁아서 한 사람만 들어가네. 먼저 가.

- Дверь уская, может только один человек войти. Иди первый.



