Давай дерзай! (10) 먼저 가

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2019-12-10
#Говорим как герои сериалов l 2019-12-15
Фраза недели
먼저 가
[Мончжо га]
Ты иди
Грамматика
먼저 – существительное, которое переводится как «прежде, сначала». 가 – форма повелительного наклонения, разговорной речи от глагола 가다 «идти». 먼저 가 переводится как «иди первый» или «ты иди».
- 나 아직 일이 덜 끝났어, 먼저 가.
- У меня еще работа осталась. Ты иди.
- 여기 너무 무서워. 먼저 가, 따라갈게.
- Здесь так страшно. Ты иди, я за тобой.
- 문이 좁아서 한 사람만 들어가네. 먼저 가.
- Дверь уская, может только один человек войти. Иди первый.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-10
2019-12-10
2019-12-09