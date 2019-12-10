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Давай дерзай! (10) 먼저 가

#Говорим как герои сериалов l 2019-12-15

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

먼저 가

[Мончжо га] 

Ты иди


Грамматика

먼저 – существительное, которое переводится как «прежде, сначала». 가 – форма повелительного наклонения, разговорной речи от глагола 가다 «идти». 먼저 가 переводится как «иди первый» или «ты иди».


 아직 일이  끝났어먼저 .

- У меня еще работа осталась. Ты иди.


여기 너무 무서워먼저 따라갈게.

- Здесь так страшно. Ты иди, я за тобой. 


문이 좁아서  사람만 들어가네먼저 .

- Дверь уская, может только один человек войти. Иди первый.


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