Телешоу “2 дня и 1 ночь” возвращается на экраны

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Показ четвёртого сезона телепрограммы “2 дня и 1 ночь” (1박2일) стартовал 8 декабря. Телевизионный рейтинг первого выпуска превысил 15%, - сообщают в Nielsen Korea. Это очень высокий показатель по сравнению с рейтингами развлекательных программ других телеканалов, показанных в аналогичный отрезок времени.

В этот раз состав ведущих был обновлён. В новом сезоне приняли участие комедиант Мун Сэ Юн (문세윤), актёры Ким Сон Хо (김선호) и Ён Чжон Хун (연정훈), а также певцы Ким Чжон Мин (김종민), Им Чхоль (임철) и Ким Вон Сик (김원식). Привычный зрителю логотип передачи, приветственная мелодия и время показа остались без изменений. Телезрители были очень рады вновь увидеть любимую передачу в воскресный вечер.

Напомним, передача “2 дня и 1 ночь” выходит на телеканале KBS2 каждое воскресенье в 18:30 по сеульскому времени.