Видеоклип “Heart Shaker” собрал 300 млн просмотров





Видеоклип популярнейшей в Корее группы “TWICE” (트와이스) набрал более 300 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Речь идёт о видео к песне под названием “Heart Shaker” (하트 셰이커) из музыкального альбома “Merry & Happy” (메리 앤 해피).

Клип был загружен на YouTube в декабре 2017 года, и вот спустя два года количество пользователей, просмотревших видео, достигло такого высокого показателя. С момента выхода песня завоевала успех у корейских слушателей. Она сразу же заняла первые строчки в музыкальных чартах страны, а сам видеоролик набрал 100 млн просмотров спустя всего 40 дней после его публикации.

На данный момент в активе музыкального коллектива ещё пять видеоклипов на YouTube с количеством просмотров свыше 300 млн. Это видео к песням “Like OOH-AHH” (우아하게), “Cheer Up” (치어 업), “TT” (티티), “Likey” (라이키) и “What is Love?” (왓 이즈 러브?).