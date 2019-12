Новая композиция от пианиста Ли Ру Ма

Пианист и композитор YIRUMA (이루마) завершил работу над новой композицией под названием “Nocturnal Mind”. Как сообщают в продюсерской компании “Mind Tailor Music”, её релиз состоится в этот четверг в 18:00. На прошлой неделе музыкант опубликовал музыкальные ноты в интернет сообществе “Mapisnist”. Ожидается, что новая композиция войдёт в обновлённый музыкальный альбом “Frame” (프레임).

YIRUMA - известный в Корее пианист и композитор. Родился в Сеуле, окончил британскую музыкальную школу Пёрселл (Purcell School of Music), а затем Королевский колледж Лондона (King's College London). Самые известные его композиции - это “River Flows in You”, “May Be" и “Kiss the Rain”, “Passing By” и “Wait There”.