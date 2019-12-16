BTS стала одним из лидеров поисковых запросов Google

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Музыкальный коллектив “Бантхан Сонёндан” (BTS) занял 6-ю строчку в рейтинге поисковых запросов Google в 2019 году. По сообщениям CNN и CNBC, название группы “BTS” стало шестым по популярности словом, запрашиваемым в поисковой системе вместе со словосочетанием “красная дорожка”. Это объясняется тем, что группа в феврале этого года была приглашена на церемонию вручения премии “Грэмми” в Лос-Анджелесе. К сожалению, в этот раз артисты не смогли войти в первую десятку в категории поисковых запросов “Музыканты и музыкальные коллективы”.