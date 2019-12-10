Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-12-16


Режиссер: Им Дэ Хён

Жанр: мелодрама

В ролях: Ким Хи Э, Ким Со Хе, Сон Ю Бин

Премьера: 14 ноября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.


“Как поживаешь, Юн Хи?”


Главная героиня Юн Хи живёт обыденной жизнью. В один день ей приходит письмо с волнующими душу строчками “Как поживаешь, Юн Хи?”. Дочь Юн Хи первой получает письмо, однако не показывает его своей матери. Она предлагает ей отправиться в поездку в то место, откуда было прислано письмо. Так, Юн Хи, сама того не зная, отправляется в путешествие в прошлое. Сможет ли она вновь встретить свою первую любовь…

Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Письмо для Юн Хи (윤희에게 / Moonlit Winter, 2019)
Список

Рекомендуем