Успешные работы бойз-группы ‘Stray Kids’

Рубрику «Звёзды K-POP» декабря мы посвятили творчеству коллектива ‘Stray Kids’ – одного из наиболее ярких молодых звёзд в мире музыкальной волны K-POP. Участники бойз-группы отобраны совместно известным южнокорейским музыкальным агентством 'JYP Entertainment' и телеканалом 'Mnet' в рамках одноимённого реалити-шоу 'Stray Kids’, который транслировался в октябре 2017 года. Название группы ‘Stray Kids’ имеет значение «ребята, потерявшие свой путь, но продолжающие его искать». Группа исполняет музыку дэнс, хип-хоп, рэп, электронных жанров и стилей. Первая цифровая песня исполнителей под названием «Лифт» появилась в ноябре 2017 года. Эта песня в исполнении бойз-группы 'Stray Kids’ и открыла нашу очередную рубрику.

Спустя два месяца после выпуска первой песни в январе 2018 года исполнители представили свету пре-дебютный цифровой альбом 'Mixtape'. А в марте 2018 года группа 'Stray Kids’, наконец, официально дебютировала с выпуском первого мини-альбома 'I Am Not' или «Я НЕ». А в августе того же года последовал выпуск второго мини-альбома под названием 'I am WHO' или «Я КТО», который оказался не менее успешным, чем предыдущие альбомы ребят. На наших волнах прозвучала главный трек «Район № 9» альбома 'I Am Not' в исполнении 'Stray Kids’, а также песня 'My Pace' или «Мой шаг» из второго мини-альбома группы ‘Stray Kids’.

Хочется отметить, что уходящий 2019 год был насыщенным для ребят. За год группа 'Stray Kids' успела записать пять пластинок. Последним на сегодняшний день диском группы остаётся четвёртый мини-альбом под названием 'Clé: LEVANTER', выпущенный 9 декабря 2019 года. Ну, а звание его главного трека получила песня «Ветер», в тексте которой рассказано о чувствах молодого человека, выбравшегося из тёмного туннеля в ослепительный мир. В исполнении группы 'Stray Kids' в эфире у нас прозвучала песня «Ветер»

К сожалению, как стало известно, в октябре текущего года коллектив покинул участник У Чжин по «личным» обстоятельствам. Поэтому сейчас в группе ‘Stray Kids’ выступают 8 участников. Но у этой группы всё ещё впереди, ведь расцвет её карьеры только начинается. В марте нового 2020 года группа планирует официально дебютировать на японской эстрадной сцене со сборником лучших песен. Мы, конечно, желаем всем участникам ‘Stray Kids’ успехов! А в завершение нашей рубрики «Звёзды K-Pop» мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей трек песня 'Double Knot' или «Двойной узел» в исполнении бойз-группы 'Stray Kids', который прекрасно отражает решительное стремление ребят плотно завязать шнурки кроссовок и готовых сорваться с места.





© JYP Entertainment