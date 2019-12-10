Компания HOVO - производитель органического мыла

© HOVO

Сегодня мы познакомимся с компанией HOVO (호보), которая производит органическое мыло. Подробнее о ней расскажет президент компании г-н Чон Сун Хо.





HOVO широко распространяется как некое сокровище. Это мыло было разработано для того, чтобы помочь людям избавиться от проблем с кожей, обеспечив доступность хорошего мыла для каждого жителя страны в той же степени, что вода. С рождения на лице у меня были пятна. Люди смеялись над этим, отчего мне было очень трудно. Я всегда пытался скрыть эти пятна. Поэтому с детства я думал над тем, как можно избавиться от них. Я родился у подножия горы Чирисан, и у детей не было другого места для развлечений, кроме гор. Тогда я заинтересовался, почему и как растут растения, откуда у них тот или иной аромат, как они плодоносят и т.д. Также я хотел придумать мыло, которое решит мою проблему с пятнами на лице.





Повзрослев, г-н Чон Сун Хо приступил к осуществлению своей мечты, занявшись изучением растений. Он перенял опыт профессиональных сборщиков различных трав, изучив методы удаления токсичных свойств лечебных растений. На основе богатого опыта ему удалось разработать стопроцентно органическое мыло.





Растения я получаю с хозяйств, работающих в горной местности, или от сборщиков трав. У меня есть несколько способов доведения материала до нужной кондиции. Некоторые растения нужно оставить на несколько часов на холодном ветру, другие следует подсушить под солнцем. К каждому имеется свой подход. В этом вопросе у меня есть своё ноу-хау. На некоторые процессы по совмещению различных трав и их затвердеванию у меня уходило до 10 лет. Обычно для этого применяют сурфактанты, парафин, метилизотиазолинон и другие токсичные материалы, но мне удалось и без них добиться затвердения мыла.





В состав обычного мыла, которое мы используем, входят сурфактанты, выделенный из нефти парафин и другие химические вещества. Их применяют, поскольку невозможно добиться нужной консистенции мыла без данных веществ. Но г-н Чон Сун Хо не опускал руки, изучая данный вопрос. Отказавшись от лёгкого пути, он искал нужный ответ в растительном мире. Постоянные нагрузки в связи с необходимостью часто ходить по горам ударили по его здоровью. Врачи поставили диагноз - воспалительное заболевание позвоночника - ревматоидный спондилит. Но это его не остановило. Он разработал способ сохранения всех уникальных свойств растений, выведения токсичности и оптимального совмещения разных ингредиентов. В итоге удалось создать абсолютно органическое мыло, в составе которого нет никаких химических веществ. При этом оно прекрасно мылится, а также увлажняет кожу без применения глицерина. Ещё более удивительным свойством такого мыла является лечебный эффект.





© HOVO

При умывании этим мылом сохраняется нужный уровень влажности кожи без необходимости применения различных лосьонов и кремов. Конечно, оно имеет и антибактериальное свойство. В состав обычного мыла входит промышленный глицерин, который обеспечивает сохранение влажности кожи в течение получаса. Наше органическое мыло обеспечивает нужную влажность кожи в течение суток. Есть мыло для детей. Когда малыши долго не снимают подгузник, то возникает раздражение кожи. Для них наше мыло идеально подходит. Его можно использовать вместо мази при укусах насекомых. Это избавляет от нежелательных последствий в виде чёрных точек. Кроме того, такие раны быстро заживают.





Компания HOVO создала три вида мыла для умывания, которое снимает проблему сухости кожи, раздражения и воспаления из-за косметики. Такое мыло прекрасный помощник для женщин в удалении косметики. При этом кожа не стягивается и начинает дышать. Есть мыло, убирающее запах пота, мыло для кухни, мыло для спорта, которое помогает при небольших порезах или ушибах. Имеется мыло для стирки и для мытья животных. Рекламирование продукта, между тем, на первом этапе было необычным. Г-н Чон Сун Хо не имел достаточно средств, поэтому он отказался от широкой рекламы через онлайн- и офлайн ресурсы. Он решил сделать как можно больше образцов и просто распространять их среди косметических центров, клиник и даже детских садов. Если у ребёнка есть микрококки, то они остаются на мыле. Разработка обладает хорошими антибактериальными свойствами, поэтому никаких микробов не остаётся. Усилия принесли результат. Сегодня компания экспортирует свою продукцию в 10 стран мира, в том числе в Германию, Японию, Францию и Китай. HOVO станет первым в мире производителем мыла, который будет нотифицирован на едином портале нотификации косметических продуктов - Cosmetic Product Notification Portal – CPNP.





Многим известны такие мировые бренды как Sisley, Estee Lauder, Dove. Они не имеют сертификацию CPNP. То же самое касается и профильных компаний Европы. Поэтому получение данного статуса позволит HOVO занять лидирующие позиции на рынке. Мы поставляем бесплатно мыло для детей, страдающих кожными заболеваниями, создали мыло со шрифтом Брайля. В общем, всё делается для того, чтобы сделать жизнь человека более счастливой. Это главная цель. Достигнув её, я могу сказать, что не зря прожил жизнь.





Компания HOVO готовится к выходу на рынок Европы. Она демонстрирует большой потенциал и чёткие цели по оздоровлению людей. Учитывая это, ценность продукции HOVO дополняется положительными эмоциями людей.