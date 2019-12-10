Бюджет Республики Корея на 2020 год

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Годовой бюджет Республики Корея впервые в истории превысил 500 трлн вон. При этом рост экономики в этом году составил менее двух процентов, а прогноз на следующий год чуть выше этой цифры. Главный вопрос состоит в том, произойдёт ли в наступающем году восстановление экономики. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Чхве Бэ Гыном с экономического факультета университета Конгук.





Изначально правительство представило проект бюджета в объёме 513,5 трлн вон. В процессе рассмотрения в парламенте он сократился на 1 трлн 200 млрд вон, составив 512 трлн 300 млрд вон или 436 млрд 300 млн долларов. Это на 9,1% больше, чем в нынешнем году. Предполагается, что в этом году рост экономики составит 2%. Прогноз на следующий год тоже не самый позитивный. На этом фоне был сформирован более объёмный бюджет, чтобы поддержать экономическую активность. Простые денежные вливания малоэффективны, поэтому большие средства направлены на такие цели, как улучшение системы промышленности и экономики в целом. Кроме того, правительство постоянно говорит о всеобъемлющем росте. Это особо актуально с учётом таких аспектов как быстрое старение общества. Поэтому неизбежными являются меры по укреплению поддержки уязвимых слоёв общества.





Столь значительное увеличение бюджета наблюдается впервые с 2009 года. Статьи расходов в сферах промышленности, энергетики, малого и среднего бизнеса выросли на 26,4%, исследований и разработок - на 18%, социального обеспечения - на 17,6%. Особо примечательна ситуация с социальным обеспечением. В 2018 году, в рамках первого бюджета правительства Мун Чжэ Ина, расходы на эту сферу сократились на 14%, в 2019 году отмечен незначительный рост в 4%. И вот теперь, в следующем году показатель будет увеличен более чем на 17%.





Во Всемирной торговой организации Корея отказалась от статуса развивающегося государства и соответствующих льгот. В этой связи отечественные фермеры оказались под ударом из-за необходимости дополнительного открытия внутреннего рынка для иностранных товаров. Поэтому правительство будет оказывать поддержку фермерам в обеспечении прежнего уровня дохода и в сдерживании цен. Бюджет на субсидирование фермеров увеличен на 170 млн долларов. Примерно на столько же увеличены расходы на решение проблемы микропыли. Почти на 2 млрд выросли статьи, нацеленные на укрепление отраслей сырья, запчастей и оборудования, которые показали свою слабость, когда Япония ввела ограничения на экспорт товаров данной категории.





В октябре правительство объявило об отказе от статуса развивающегося государства в рамках Всемирной торговой организации. В этой связи для минимизации ущерба сельского хозяйства было решено значительно увеличить бюджетные расходы на поддержку данной отрасли. На фоне ограничительных мер Японии также решено активно развивать прооизводство сырья, оборудования и запчастей. Все эти меры стали неизбежными шагами в рамках ухудшения общей ситуации на мировом рынке и внутри страны. В ноябре Банк Кореи снизил прогноз роста экономики на этот и следующий годы. Понизил прогнозы и Азиатский банк развития. Это связано с неоднозначной оценкой перспектив южнокорейской экономики на фоне затягивания торгового конфликта между США и Китаем, усугубления торговых противоречий между Сеулом и Токио, а также других факторов. Правительство стремится улучшить ситуацию с помощью масштабных финансовых вложений. Уже в первой половине года планируется реализовать 70% бюджета.





Увеличение бюджета влечёт рост госдолга. Но стоит отметить, что его отношение к ВВП в следующем году будет держаться на уровне 40%. Для сравнения, в Японии показатель составил 240%, в США более 100%. Даже в Германии, которая считается самой сильной экономикой в Европе - 60%. С этой точки зрения можно оценить состояние южнокорейской экономики как положительное. Поэтому у нас есть возможность для вливания финансов в активизацию экономики.





Для обеспечения средств расширенного бюджета в следующем году правительство намерено выпустить гособлигации стоимостью 60 трлн вон. В этом случае госдолг составит 40% от ВВП, на 2% больше, чем в этом году. Но данный показатель не является критичным, и правительство вполне может справиться с ним. Главный вопрос всё же заключается в том, оправдает ли бюджет возлагаемые на него надежды.





Для того, чтобы бюджет стал толчком к улучшению экономической ситуации необходимо обеспечение результатов по рабочим местам, которые являются залогом потребительской, а следовательно, и деловой активности. При этом нужно обеспечить как количество, так и качество таких мест. Успех этой задачи зависит от того, удастся ли правительству в нужной степени поддержать рост новых отраслей, а также укрепить структуру экономики.





Состояние мировой экономики ухудшается. В этой связи увеличение бюджетных расходов является не выбором, а необходимостью. Правительство РК пошло на этот шаг, чтобы обеспечить всеобъемлющий рост и предотвратить дальнейший спад в экономике.