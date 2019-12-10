Россия и Китай представили в СБ ООН проект резолюции о смягчении санкций против КНДР

16 декабря Россия и Китай представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с призывом смягчить санкционное давление на КНДР. Вероятность принятия резолюции крайне низка, но само её наличие демонстрирует то, что Север пользуется серьёзной поддержкой со стороны Китая и России. Проект резолюции нацелен на обеспечение условий продолжения диалога с КНДР путём частичного открытия для Севера каналов поступления валюты. Так, в документе предлагается отменить запрет на экспорт северокорейских морепродуктов и текстиля, на применение северокорейских рабочих за рубежом и другие источники валюты.





Проект резолюции также предлагает вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества в сфере железных и автодорог. Они направлены на создание транспортного сообщения между Югом и Севером, а также модернизацию северокорейской сети железных и автодорог. Соответствующие цели были озвучены в Пханмунчжомской декларации, принятой 27 апреля прошлого года лидерами Юга и Севера. В декабре прошлого года на северокорейской железнодорожной станции Пханмун состоялась символическая церемония начала работ по соединению дорог, но из-за запрета на отправку в КНДР грузов, необходимых для работ, проект находится практически в замороженном состоянии.





Россия и Китай, по сути, выступают за снятие санкций против КНДР. Цель санкционного давления на Север заключается в перекрытии каналов поступления средств на разработку оружия массового уничтожения. Достигается это путём блокирования северокорейского экспорта. То есть, предоставление Северу возможности получать больше валюты делает санкции бесполезными. Россия и Китай приводят гуманитарные мотивы в качестве доводов к предложению о частичном смягчении санкций. В шестом пункте документа предлагается снять ограничения, которые «напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР». Одновременно в документе говорится о поддержке северокорейско-американского диалога на всех уровнях, содержится призыв к практическим шагам по сокращению военной напряжённости на Корейском полуострове и предотвращению военной конфронтации. Таким путём инициаторы резолюции стремятся к активизации диалога с Севером.



