Осуждённые звёзды: запретят ли им сниматься?

Бюджет Республики Корея на 2020 год
2019-12-16
# Новости шоу-бизнеса l 2019-12-18
С 7 декабря в Национальном собрании РК рассматривается новый закон о запрете участия в телепроектах знаменитостей, имеющих судимость. В корейском шоу-бизнесе было много случаев, как знаменитости, осуждённые за нарушения закона, какое-то время не появлялись на публике, но когда о них забывали, они, как ни в чём не бывало, возникают на экранах телевизоров. Депутаты решили восстановить справедливость. Подробности мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».
2019-12-16
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2019-12-17
2019-12-19 13:34:18
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