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Осуждённые звёзды: запретят ли им сниматься?

# Новости шоу-бизнеса l 2019-12-18

Сеул сегодня

© YONHAP News

С 7 декабря в Национальном собрании РК рассматривается новый закон о запрете участия в телепроектах знаменитостей, имеющих судимость. В корейском шоу-бизнесе было много случаев, как знаменитости, осуждённые за нарушения закона, какое-то время не появлялись на публике, но когда о них забывали, они,  как ни в чём  не бывало, возникают на экранах телевизоров. Депутаты решили восстановить справедливость. Подробности мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».

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