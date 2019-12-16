Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2020 год 

17 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год. Данный документ определяет оборонную политику США на следующий год, поэтому он привлекает пристальное внимание всего мира. Размер бюджета составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем в текущем году. Помимо прочего, он предусматривает запрет на сокращение численности американских войск в РК с нынешнего уровня в 28.500 человек. Оборонный бюджет на текущий год определял минимальное число американских военнослужащих на Корейском полуострове в 22 тыс. человек. Это давало возможность сократить воинский контингент на 6.500 человек. Таким образом, устранено беспокойство о возможности ослабления южнокорейско-американского военного альянса. С другой стороны, Пхеньян получил от Вашингтона очередное предупреждение.





В последнее время Пхеньян совершил ряд провокаций, пытаясь оказать давление на Вашингтон в ситуации, когда переговоры о денуклеаризации оказались в тупике. Одновременно между Сеулом и Вашингтоном возникли некоторые разногласия, что вызвало опасения о возможном ослаблении военного альянса. Один из примеров таких разногласий - отношение к продлению действия соглашения между Сеулом и Токио о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Что касается сокращения численности американского военного контингента на Корейском полуострове, то оно всё же возможно, но лишь при соблюдении ряда условий.





В законопроекте об ассигнованиях на национальную оборону говорится, что любое сокращение численности американских военнослужащих возможно лишь в том случае, если глава Пентагона подтвердит, что оно необходимо в интересах национальной безопасности. Кроме того, военное ведомство должно доказать, что сокращение не нанесёт существенного ущерба безопасности союзников США в регионе, и что с союзниками, включая РК и Японию, были проведены соответствующие консультации. Таким образом, документ ограничивает возможности администрации Дональда Трампа в оказании давления на Сеул на переговорах о совместном финансировании американских войск на Корейском полуострове.