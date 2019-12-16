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Воспоминания о зиме

#Мелодии Кореи l 2019-12-18

Мелодии Кореи


В начале зимы и в конце года нас часто захлёстывают воспоминания о прожитом времени. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с воспоминаниями о том, какой была зима для корейцев раньше. Весёлые и проникновенные традиционные мелодии на эту тему погрузят вас в приятную зимнюю атмосферу и подарят положительные предпраздничные эмоции. 


Выпуск 444. Воспоминания о зиме

* Песня «Тёплый свет в зимний день» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Дует ветер» («Кунбам тхарён») – Ансамбль «Норитхо»

* Silent Night, Holy Night (аранжировка Кан Сан Гу) – Чон Гиль Сон (цитра каягым)

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