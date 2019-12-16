Глава 22. Королева Чин Сон

49-й король Хон Ган умер в 886 году. Но, у него не было наследника, так как сын был слишком маленьким. Из-за этого следующим правителем Силла стал его младший брат Ким Хван, посмертное имя которого Чон Ган. Но через год он умер из-за болезни. Король оставил завещание, в котором передавал престол своей младшей сестре Ман. Она позже стала 51-ым правителем и третьей королевой Силла. Это и есть королева Чин Сон. Сегодня я расскажу, что происходило во время ее правления.

Историки отмечают, что королева Чин Сон могла стать государем благодаря поддержке сторонников, которые хотели передать власть потомкам короля Кён Муна. На этом фоне её власть была намного сильнее власти предыдущих королей. Однако народ страдал из-за беспорядков, спровоцированных приближёнными королевы. Недовольство населения копилось годами, и через несколько лет после того, как Ман вступила на престол, повсюду появились разбойники. Встревоженные жители распространили текст, написанный на тайном языке. В нём резко критиковали поведение королевы и близких к ней чиновников. Узнав об этом, королева и её подчинённые посчитали, что такой текст может сочинять только писатель Ван Го Ин. Его нужно арестовать. Го Ин в тюрьме в досаде написал письмо на небеса.

В ответ на просьбу писателя о помощи с неба упала молния, которая попала как раз в тюрьму. Благодаря этому писатель смог спастись.

Однажды королева направила самого младшего сына Ян Пхэ в Тан в качестве посланника. Как мы отметили выше, в то время по всей стране орудовали банды разбойников. В их числе были и пираты. Чтобы добраться до Тана, ему пришлось подготовиться к возможному нашествию. Принц созвал 50 лучших лучников королевства. Когда корабль принца добрался до острова Кольдэдо, там дул сильный ветер и грозно ухали волны. Принц решил подождать на острове, пока утихнет ветер. Прошло 10 дней, но погода не улучшилась. Естественно, это не понравилось принцу, и он обратился к гадалке. Гадалка отметила: «На острове имеется священный пруд. Советую вам провести там церемонию жертвоприношения».

Началась церемония, и люди принесли жертву, после чего вода в пруду внезапно поднялась на 3 метра. В ночь после церемонии принцу приснился какой-то старик.