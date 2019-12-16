ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в КНДР 

18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Документ одобрен без голосования. Подобные резолюции принимаются уже пятнадцатый год подряд. Это говорит о том, что ситуация с правами человека в КНДР остаётся без изменений, вызывая беспокойство мирового сообщества. Проект нынешней резолюции подготовлен государствами-членами Евросоюза. Вплоть до прошлого года в подготовке аналогичных резолюций участвовали Япония и РК.





Содержание нынешнего документа мало отличается от тех, что принимались в предыдущие годы. В нём осуждаются «систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека в КНДР», к которым относятся содержание людей в концентрационных лагерях, насилие, публичные казни, неправомерные задержания, преследование родственников осуждённых и принудительный труд. Резолюция также подчёркивает важность межкорейского диалога для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. Помимо этого в документе содержится рекомендация Совбезу ООН передать вопрос на рассмотрение в Международный уголовный суд и принять надлежащие меры в отношении лиц, на которых лежит наибольшая ответственность за нарушения прав человека в КНДР. Данный пункт присутствует в тексте резолюции шестой год подряд, начиная с 2014 года. Понятно, что дело вряд ли дойдёт до уголовного суда, но включение этого пункта в текст резолюции напоминает властям КНДР об озабоченности мирового сообщества ситуацией на Севере.





Резолюции Совета Безопасности ООН традиционно вызывают недовольство со стороны Пхеньяна. Не стала исключением и нынешняя резолюция. Выступая на заседании Генассамблеи, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что резолюция «не имеет ничего общего с реальной защитой прав человека». По его словам, это заявление «враждебных сил». Он сказал, что никаких нарушений прав человека, описанных в документе, не существует, и что резолюция была сфабрикована, чтобы «запятнать достоинство и честь» КНДР. Между тем, права человека являются универсальной ценностью для всего человечества. Поэтому наличие каких-либо особых внутренних стандартов, на которые ссылается северокорейская сторона, не может быть признано мировым сообществом.