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Напряжённость в отношениях между КНДР и США

#Последние события на Корейском полуострове l 2019-12-19

На пути к воссоединению

© YONHAP News

КНДР потребовала от США представить новое предложение по денуклеаризации до конца года. Отправив спецпредставителя Стивена Бигэна в Сеул, Вашингтон дал понять Пхеньяну, что прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить диалог. Во время своего пребывания в южнокорейской столице Стивен Бигэн активно предлагал встретиться с официальными лицами Северной Кореи. Однако Север хранит молчание. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.

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