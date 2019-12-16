Напряжённость в отношениях между КНДР и США

Бюджет Республики Корея на 2020 год
2019-12-16
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-12-19
КНДР потребовала от США представить новое предложение по денуклеаризации до конца года. Отправив спецпредставителя Стивена Бигэна в Сеул, Вашингтон дал понять Пхеньяну, что прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить диалог. Во время своего пребывания в южнокорейской столице Стивен Бигэн активно предлагал встретиться с официальными лицами Северной Кореи. Однако Север хранит молчание. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.
2019-12-16
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2019-12-17
2019-12-19 13:34:18
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