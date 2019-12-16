Рождество в КНДР

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На Севере не существует праздника Рождества как такового. Подавляющее большинство населения страны вообще не знает, что такое Рождество. Вместе с тем, 24 декабря в Северной Корее отмечается своего рода рождественский сочельник. В этот день родилась Ким Чжон Сук, мать бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Наряду с основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном и его сыном Ким Чен Иром, она известна как одна из «трёх генералов горы Пэктусан». Она стала широко известна на Севере после того, как её сын Ким Чер Ир был официально провозглашён преемником отца. О том, как этот праздник отмечают жители Севера, расскажет госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка Северной Кореи, а ныне сотрудник онлайн-газеты Daily NK в Сеуле.