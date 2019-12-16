Хон Нам Ги: Экономические цели правительства на 2020 год вполне достижимы

Вице-премьер РК по вопросам экономики Хон Нам Ги выразил уверенность в том, что в следующем году удастся достичь роста экономики в 2,4%. В некоторых кругах такой оптимизм не разделяют, учитывая, что в этом году сложным представляется достижение даже двухпроцентного роста. Хон Нам Ги отметил, что прогноз правительства учитывет возможное положительное влияние политики правительства. К слову, Банк Кореи, Корейский институт развития, МВФ представили прогноз в 2,3%. В общем, политика правительства оценивается как правильная, поскольку делается упор на выход из тенденции низкого роста. Однако однозначен вывод и о том, что достижение поставленных целей по всем направлениям представляется очень сложной задачей.





Если учитывать нынешнюю ситуацию, то можно предположить, что в следующем году некоторая нестабильность внутри страны и в мире особо не уменьшатся. К примеру, в этом году США и Китай достигли некоторых подвижек в устранении торговых противоречий, но противостояние сторон сохраняется. Крупнейшие экономики мира, среди которых США, Китай, ЕС, Япония и другие, переживают спад. В РК продолжается снижение потребления и инвестиций. Ожидается, что со следующего года начнётся резкое сокращение трудоспособного населения в связи с высоким уровнем старения общества и низкой рождаемостью. На фоне этих проблем политические силы никак не могут договориться по спорным моментам и начать активную работу в одном русле. Не лучшим образом складывается ситуация и в межкорейских отношениях. Всё это является негативными факторами для экономики.





Экономическая политика правительства на следующий год разработана исходя из условий стабилизации мировой экономики и улучшения ситуации на рынке полупроводников. В её основе стратегия по улучшению качества экономики и укреплению двигателей инновации. Правительство решило масштабным финансированием активизировать промышленность, сделав ставку главным образом на отрасли будущего. Также запланировано привлечь 100 трлн вон или 86 млрд долларов инвестиций в частном и государственном секторах. Поставлена цель вернуть в РК 22 завода южнокорейских компаний, работающих за рубежом. Большое внимание уделяется развитию сфер системных полупроводников, искусственного интеллекта и сетей на основе больших данных и связи пятого поколения. Если план правительства осуществится, то он позволит подготовить фундамент для нового рывка. Проблема в том, что, по мнению многих экспертов, сейчас нет должных условий для реализации плана. Среди сдерживающих факторов указывается на существующую систему контроля за частным бизнесом и ухудшение ситуации на рынке труда. То есть, законодательная база и система трудоустройства не успевают подстроиться к инновационному росту экономики и промышленности. Поэтому многое зависит от того, удастся ли решить эти проблемы.



