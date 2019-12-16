РК на десятом месте в рейтинге гендерного равенства

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Республика Корея занимает первое место в Азии по гендерному равенству. Об этом сообщили 18-го декабря в министерстве по делам женщин и семьи, ссылаясь на Индекс гендерного равенства. Он подготовлен Программой развития ООН на основе анализа ситуации в 189-ти странах. Республика Корея заняла в нём десятое место с показателем 0,058 пункта. Чем ближе отметка к нулю, тем выше уровень равенства. Индекс определяется на основе оценки таких параметров как охрана репродуктивного здоровья, экономическая и политическая вовлечённость, а также уровень образования. Уровень экономической занятости женщин составляет 52,8%, доля женщин среди парламентариев - 17%. Среднее образование имеют 89,8% женщин. Уровень смертности среди матерей остался на прежнем уровне.

На первом месте в рейтинге гендерного равенства находится Швейцария – 0,037 пункта. Вторую позицию разделили Швеция и Дания, на третьем месте Нидерланды. Из азиатских стран сразу за Республикой Корея следуют Сингапур – 11-е место, Япония - 23-е место и Китай - 39-е.

Программа развития ООН, подсчитав индексы гендерного развития для разных стран, объединила полученные показатели в пять групп. Республика Корея вошла в третью группу. Сравнительно низкий результат обусловлен большой разницей в доходах мужчин и женщин. Валовой национальный доход на душу населения в отношении мужчин составляет в среднем 50.241 доллар, а в отношении женщин – 23.228 долларов в год.

По индексу глобального гендерного разрыва, составленному Всемирным экономическим форумом, Республика Корея заняла 108-е место среди 153-х стран. Этот индекс учитывает такие показатели как вовлечённость женщин в экономическую жизнь страны и наличие возможностей в этой сфере, образование, здоровье, продолжительность жизни и политические права. Отмечена низкая доля женщин среди руководителей всех уровней, большой разрыв в доходах мужчин и женщин, низкая экономическая вовлечённость женщин. Между тем, высокие результаты достигнуты в таких сферах как уровень образования, политическая вовлечённость и ожидаемая продолжительности жизни.