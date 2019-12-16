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17 декабря на заседании кабинета министров была представлена государственная стратегия развития искусственного интеллекта, рассчитанная до 2030-го года. Планируемый экономический эффект от данной сферы должен составить 389 млрд долларов, а Республика Корея по качеству жизни должна подняться с 30-го на десятое место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Стратегия составлялась совместно со всеми правительственными ведомствами с июня прошлого года в ходе многократных переговоров с участием академиков и предпринимателей.

Как пояснил министр науки и информационно-коммуникационных технологий Чхве Ги Ён, Республика Корея намерена направить усилия на потенциально успешные сферы и использовать искусственный интеллект на благо человечества. В перспективе планируется создание государственного комитета по вопросам искусственного интеллекта, который будет подчиняться напрямую президенту. Кроме того, планируется разработать план внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан и работу предприятий.

Опубликованный план предусматривает девять стратегий и сто конкретных задач, которые помогут создать естественную среду для развития искусственного интеллекта. В рамках этих задач планируется, например, улучшить технологии работы полупроводников и создать интеллектуальные полупроводники следующего поколения, внедрить обучение искусственному интеллекту в систему среднего и высшего образования, предусмотреть возможные изменения в сфере занятости. Пока Республика Корея отстаёт в уровне развития искусственного интеллекта от США, Китая и Японии, но представленная стратегия поможет уменьшить разрыв.