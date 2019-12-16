Чон Сэ Гюн выдвинут на пост премьер-министра РК

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего спикера Национального собрания Чон Сэ Гюна. Глава государства сообщил об этом 17 декабря на брифинге. Эксперты полагают, что выбор Чон Сэ Гюна связан со стремлением обновить атмосферу в госструктурах и активизировать работу по реализации государственной политики. Чон Сэ Гюн является специалистом по вопросам экономики, способным на новом посту обеспечить единство правительства и парламента.

Он окончил юридический факультет университета Корё, затем учился в магистратурах в США по специальностям «административное управление» и «менеджмент», аспирантуру по специальности «менеджмент» окончил в университете Кёнхи. После работы на высоком посту в южнокорейской корпорации SsangYong Group работал в правительстве президента Ким Дэ Чжуна, а в правительстве президента Ро Му Хёна занимал пост министра промышленности и энергетики. На протяжении шести созывов Чон Сэ Гюн избирался в Национальное собрание. С 2016-го по 2018-й год он был спикером Национального собрания 20-го созыва.

Кандидатура Чон Сэ Гюна была предложена преимущественно по двум причинам. Во-первых, президент Мун Чжэ Ин намерен добиться экономических результатов, ощутимых для граждан страны, и такой человек как Чон Сэ Гюн для этого необходим. Он имеет успешный опыт и в сфере практической экономики, и в сфере экономической политики. Во-вторых, на Чон Сэ Гюна возлагаются надежды по объединению правящих и оппозиционных сил. Сильные лидерские качества и успешный опыт работы в качестве спикера парламента могут помочь ему наладить компромисс между политическими силами.

Тем не менее, оппозиция выступает против кандидатуры Чон Сэ Гюна. Представители главной оппозиционной партии «Свободная Корея» считают, что назначение человека с опытом работы в законодательной власти нарушит принцип разделения ветвей власти. По их мнению, это диктаторская попытка, направленная на подчинение парламента решениям руководства страны.