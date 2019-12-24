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Давай дерзай! (11) 잘 지내고 있어요

#Говорим как герои сериалов l 2019-12-22

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

잘 지내고 있어요

[Чаль чжинэго иссоё] 

Я хорошо поживаю


Грамматика

– наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет глагол 지내다 «поживать». Сюда добавляется соединительное окончание -고, в результате чего получается 지내고. Стоит отметить, что окончание -고 соединяет два действия, то есть оно играет роль союзного слова как в русском языке. Соединяет оно с глаголом 있다 «быть», в неофициально вежливом стиле речи, 있어요. Все вместе получается 잘 지내고 있어요 «хорошо поживаю».


이사 오고  후로  지내고 있어요.

- После того как я переехал, у меня все хорошо.


 지내고 있어요이보다  좋을  없어요.

- Я хорошо поживаю. Лучше не бывало. 


걱정 마세요새로운 곳에서  지내고 있어요.

- Не волнуйтесь, я хорошо поживаю в новом месте. 


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