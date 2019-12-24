Давай дерзай! (11) 잘 지내고 있어요

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Фраза недели
잘 지내고 있어요
[Чаль чжинэго иссоё]
Я хорошо поживаю
Грамматика
잘 – наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет глагол 지내다 «поживать». Сюда добавляется соединительное окончание -고, в результате чего получается 지내고. Стоит отметить, что окончание -고 соединяет два действия, то есть оно играет роль союзного слова как в русском языке. Соединяет оно с глаголом 있다 «быть», в неофициально вежливом стиле речи, 있어요. Все вместе получается 잘 지내고 있어요 «хорошо поживаю».
- 이사 오고 난 후로 잘 지내고 있어요.
- После того как я переехал, у меня все хорошо.
- 잘 지내고 있어요. 이보다 더 좋을 수 없어요.
- Я хорошо поживаю. Лучше не бывало.
- 걱정 마세요, 새로운 곳에서 잘 지내고 있어요.
- Не волнуйтесь, я хорошо поживаю в новом месте.
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2019-12-24
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