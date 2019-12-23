Грандиозная ледяная скульптура

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Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
2019-12-24
2019-12-23
Жители волости Хвачхон-ып уезда Хвачхон-гун провинции Канвондо любуются грандиозными ледяными скульптурами на выставке, развёрнутой на площади Сохвасан.
(Yonhap News)
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-24
2019-12-24
2019-12-23
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