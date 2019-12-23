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Грандиозная ледяная скульптура

2019-12-23

Новости




Жители волости Хвачхон-ып уезда Хвачхон-гун провинции Канвондо любуются грандиозными ледяными скульптурами на выставке, развёрнутой на площади Сохвасан.

(Yonhap News)

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