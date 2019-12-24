РК впервые проиграла в инвестиционном споре

В прошлом году РК впервые проиграла спор в рамках процедуры разрешения споров между инвестором и принимающей инвестиции страной (ISD). Участниками дела выступают правительство РК и иранская семья Даяни. В 2010 году группа кредиторов в лице банка Ури и Корпорация по управлению активами решили продать компанию-производителя электроники Daewoo Electronics. Покупателем выступала сингапурская компания D&A, которая была основана некой иранской семьёй Даяни. Она в качестве первого платежа внесла 10% суммы сделки в размере 57 млрд 800 млн вон или 49 млн 600 тыс. долларов по нынешнему курсу. Однако кредиторы расторгли контракт, сочтя недостаточными инвестиционные гарантии, описанные предоставленным им D&A письмом об обязательствах (LOC). В частности, указывалось, что описанный в письме объём планируемых инвестиций на 154,5 млрд вон или 133 млн долларов меньше требуемой суммы. Покупатели потребовали вернуть первый взнос, но кредиторы им отказали, подчеркнув, что ответственность за срыв контракта лежит на иранской стороне.





В 2015 году представители Даяни обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, ссылаясь на соглашение между РК и Ираном о гарантиях в сфере инвестиций. В июне прошлого года центр принял решение в пользу иранской семьи, обязав правительство РК вернуть истцу первый платёж и проценты в сумме 73 млрд вон или 62 млн 700 тыс. долларов. В ответ южнокорейские власти обратились в Высший суд Великобритании с призывом отменить данное решение, учитывая, что вышеуказанные кредиторы не являются госструктурами, а первый взнос по контракту - это не инвестиции. Однако суд отклонил иск.





РК впервые проиграла иностранной компании в рамках процедуры разрешения споров между инвестором и принимающей инвестиции страной (ISD). Южнокорейское правительство выразило несогласие с решением Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, ссылаясь на то, что речь, по сути, идёт о юридическом споре между иранской семьёй Даяни и кредиторами Daewoo Electronics. Таким образом, данное дело не подпадает под процедуру ISD. Также подчёркивается, что семья Даяни не может обращаться в вышеуказанный центр, поскольку участником контракта является компания D&A. Но суд Великобритании учёл понятие инвестиций и инвестора в более широком смысле. То есть, семья Даяни была признана инвестором, имеющим право защищать свои интересы в рамках существующего механизма ISD.



