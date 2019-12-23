«Бантхан Сонёндан» - самая любимая корейская поп-группа в мире

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Музыкальный коллектив «Бантхан Сонёндан» (BTS) стал самой популярной корейской группой в стиле K-POP в текущем году. Об этом сообщило Всемирное радио KBS в минувший четверг. Результаты были получены в рамках опроса 7855 радиослушателей по всему миру.

Опрос проводится четвёртый год подряд и на протяжении этого времени BTS уверенно держит лидерство. Артисты заняли первые строчки в трёх разделах «Лучший исполнитель года», «Лучшая дэнс-песня года» и «Лучшая песня года», получив по 35,4%, 33% и 36,5% соответственно.

Кроме BTS в опросе принимали участие такие известные группы как Twice, NU'EST, AB6IX, EXO, Seventeen и многие другие звезды корейской эстрады. BTS стала безусловным лидером, однако результаты несколько отличаются по странам. К примеру, в англоязычных странах лучшим исполнителем года была выбрана группа NU’EST.

Опрос радиослушателей проводился с 20 ноября по 4 декабря на 11 языках, включая русский язык. Любой пользователь мог проголосовать за любимого исполнителя, посетив интернет-страницу или мобильное приложение KBS World Radio.