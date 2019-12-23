Фильм «Пэктусан» будет показан в 90 странах мира





Южнокорейский фильм «Пэктусан» (백두산) выйдет на экраны кинотеатров в 90 странах мира. Об этом 17 декабря сообщили в кинопрокатной компании CJ E&M.

Показ фильма в Корее состоялся в минувший четверг. Ранее представители компании заключили соглашения о передаче прав на трансляцию в Северной Америке, Франции, Германии, Тайване, Турции, Австралии и многих других странах. Раньше всех «Пэктусан» был показан в США. Его премьера состоялась в прошлую пятницу, 20 декабря.

Сюжет фильма повествует об извержении крупнейшего на Корейском полуострове вулкана Пэктусан и судьбе людей, оказавшихся в непростой ситуации. В съёмках приняли участие известные корейские актёры Ли Бён Хон (이병헌), Ха Чжон У (하정우) и Ма Дон Сок (마동석).