Телеканал KBS готовится к показу нового медицинского сериала

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Медицинский сериал телеканала KBS2 «Ремонтник душ» (영혼수선공) выйдет в первом полугодии 2020 года. Сюжет сериала раскрывает историю из жизни врачей психиатрического отделения. В его съёмках приняли участие актёры Чон Со Мин (정소민) и Син Ха Гюн (신하균), - сообщили в представительстве телеканала в прошлый понедельник.

Актёр Син Ха Гюн исполнил одну из главных ролей в сериале – врача-психиатра по имени Ли Си Чжун. По сюжету он работает в одном из крупных корейских госпиталей. Ли отличается особой самоотверженностью и не останавливается ни перед чем для того, чтобы вылечить пациента. Напарником Ли стала актриса мюзикла по имени Чон Со Мин, которая исполнила роль Хан У Чжу. Сценарий к сериалу написала известная писательница Ли Хян Хи (이향희). Она является автором сценариев к первому сезону сериала «Адвокат по соседству Чо Дыль Хо» (동네변호사 조들호) и «Денежная война» (쩐의 전쟁).