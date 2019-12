SuperM готовится к турне по Европе

© SM Entertainment

Южнокорейская группа SuperM (슈퍼엠) в рамках концертной программы «We are the future live in Europe» в следующем году посетит Париж и Лондон. Концерты запланированы на 26 и 28 февраля, - сообщают в продюсерской компании SM Entertainment.

В прошлом месяце музыкальный коллектив начал турне по Северной Америке и дал несколько концертов в штате Техас, городах Чикаго, Атланта и Вашингтон. В настоящее время группа ненадолго приостановила серию концертов в США, однако уже с января следующего года планирует посетить Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Сиэтл и канадский Ванкувер. После этого артисты вылетят в Европу.

Напомним, коллектив SuperM состоит из семи человек - Тхэ Мин (태민), Пэк Хён (백현), Кай (카이), Тхэ Ён (태용), Марк (마크), Тэн (텐) и Лукас (루카스). Все участники в свою очередь являются участниками других музыкальных групп – SHINee, EXO, NCT127 и WayV. В октябре этого года группа выпустила первый мини-альбом «SuperM».