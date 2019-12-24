Пэктусан (백두산 / ASHFALL, 2019)





Режиссер: Ли Хэ Чжун, Ким Бён Со

Жанр: драма, боевик

В ролях: Ли Бён Хон, Ха Чжон У, Ма Дон Сок

Премьера: 19 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Крупнейший на Корейском полуострове вулкан Пэктусан проснулся, застав жителей Кореи врасплох. Его извержение может стать причиной огромного числа жертв среди гражданского населения.

Профессор Кан Бон Рэ в последнее время занимается изучением проснувшегося вулкана и ему поручено задание спланировать операцию. Действующий взрывотехник, капитан Чо Ин Чхан получает секретное задание и от его действий зависит судьба двух Корей. Ему удается встретиться с северокорейским агентом по имени Ри Чжун Пхён, однако действия последнего создают непростую ситуацию. В это время жена южнокорейского капитана остаётся одна в Сеуле, даже не подозревая о том, какую опасную миссию выполняет её муж. Между тем, времени до начала извержения вулкана остаётся совсем немного...