Актёры Чо Чжин Ун и Ли Хани

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Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
2019-12-24
#Пять минут о кино l 2019-12-24
Сегодня мы поговорим о двух актёрах, снявшихся в главных ролях в фильме «Чёрные деньги» (블랙머니), Чо Чжин Уне и Ли Хани. Чо Чжин Ун известен тем, что часто играет благородных полицейских или справедливых прокуроров, а Ли Хани, завоевавшая титул «Мисс Корея» в 2007 году, будет знакома зрителям по нашумевшей комедии «Опасная работа».
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