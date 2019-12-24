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Актёры Чо Чжин Ун и Ли Хани

#Пять минут о кино l 2019-12-24

Сеул сегодня

ⓒYONHAP News

Сегодня мы поговорим о двух актёрах, снявшихся в главных ролях в фильме «Чёрные деньги» (블랙머니), Чо Чжин Уне и Ли Хани. Чо Чжин Ун известен тем, что часто играет благородных полицейских или справедливых прокуроров, а Ли Хани, завоевавшая титул «Мисс Корея» в 2007 году, будет знакома зрителям по нашумевшей комедии «Опасная работа».

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